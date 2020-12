A cura della Redazione

Il sindaco Vincenzo Ascione negativo al Covid-19.

Il primo cittadino, dopo essere entrato in contatto con un soggetto risultato positivo, si è sottoposto nella giornata di ieri a tampone molecolare presso il casello drive-in dell’Asl in via Provinciale Schiti.

Dopo aver ricevuto l’esito del tampone, arrivato nella mattinata odierna, il Sindaco ha terminato l’isolamento domiciliare preventivo e ha ripreso regolarmente l’attività amministrativa presso la Casa Comunale.