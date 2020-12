A cura della Redazione

Nuove misure restrittive per chi rientra in Campania dal Regno Unito, dove sarebbe stata scoperta una nuova variante del Covid-19.

L'Unità di Crisi regionale ha disposto, con decorrenza immediata, controlli straordinari all'aeroporto di Capodichino, in attesa degli atti governativi relativi al divieto di ingresso in Italia di cittadini provenienti dal Regno Unito.

I passeggeri saranno sottoposti a controllo e scatterà in ogni caso la messa in quarantena per impedire la possibile diffusione di una nuova variante del virus. Le misure si applicano con effetto immediato.