A cura di Anna Casale

“Un amore così grande, un amore così”, l’amore che l’essere umano può donare sa essere così prepotente e favolosamente incontenibile da esplodere e dar vita alla magia. La magia c’è stata, c’è. La magia si è concretizzata nel “Villaggio di Natale”. Inaugurato ieri, presso il CTF di Torre Annunziata, dal sindaco Ascione. Il centro si è trasformato nel magico mondo della bontà natalizia.

Babbo Natale ed i suoi fidati Elfi hanno accolto nel loro villaggio i bambini oplontini.

Una bolla d’amore e di bontà che ha accolto (lasciando fuori la tristezza del momento a causa dell’emergenza sanitaria) sguardi sorpresi, emozionati ed anche qualche lacrimuccia degli ingenui piccoli, i quali hanno avuto la possibilità di scrivere ed imbucare la propria letterina ed incontrare Babbo Natale che, seduto sulla sua grande poltrona, tra l’incanto di un camino e di un albero stellato, ha accolto ognuno di loro, con un dono.

La magia del Natale, nonostante le restrizioni per l’emergenza sanitaria in corso, si può. Un Villaggio di Natale come step non finale ma successivo all’iniziativa in corso “La Mangiatoia della Bontà”, raccolta di abiti e generi alimentari da distribuire a chi in questo periodo e non solo vive in serie difficoltà.

Anna Vitiello, donna vulcanica dall’animo puro, dall’entusiasmo e dal sorriso contagiosi, che fa della forza vitale dell’amore il suo stile di vita, è stata promotrice del progetto con il supporto delle associazioni del territorio e delle Amministrazioni comunali di Torre Annunziata e Boscotrecase. Un’iniziativa nata con tante speranze ma che ha avuto risvolti e risposte sorprendentemente incontenibili: “Ho i brividi dall’entusiasmo, la raccolta è andata ben oltre le nostre aspettative, siamo stracolmi di doni, ancora c’è chi mi chiama perché ha qualcosa da donare, – racconta Anna - abbiamo raccolto oltre trecento giocattoli. Una risposta grandiosa, i pacchi sono arrivati anche da Milano e da tanti paesi del napoletano. La gioia più grande è che tanti bambini saranno più felici e tante famiglie avranno un Natale più sereno. Un ringraziamento va a tutti coloro che ci hanno aiutato, il loro amore si è percepito appieno. Ho capito che le persone sanno amare”.

Tutti i generi alimentari raccolti, fino ad ora sono stati confezionati oltre ottanta pacchi, saranno distribuiti alle famiglie indigenti. Qui entra in gioco il Comune, con l’assessore alle politiche sociali, Luigi Cirillo, che ha fornito una lista dei più bisognosi e si occuperà delle consegne, tutto avverrà nella totale trasparenza, perché il donare solidale presuppone una totale fiducia. A riguardo, l’assessore Cirillo, ha sottolineato la bontà oplontina ricordando altri due appuntamenti: “Sono in corso due iniziative per il popolo torrese, Aggiungi un pAsto a tavola - afferma l'assessore -, che vedrà nei giorni del 24 e 31 dicembre, grazie alla mensa don Pietro Ottena, la distribuzione di pasti caldi alle persone indigenti e nel contempo sarà consegnato con ogni pasto un panettone raccolto durante l’iniziativa Pandoro Solidale a cui hanno aderito i negozianti torresi, seguiti da una ragguardevole risposta da parte di tutti i nostri concittadini”.

La Bontà c’è, l’Umanità pure, non dobbiamo nasconderci o essere pavidi nel mostrare la parte più bella che è motore vitale del mondo: l’Amore.

Oggi la magia del Natale si ripeterà a Boscotrecase, alle ore 17:00, il “Villaggio di Natale” sarà inaugurato presso la Casa Comunale.