Francesco Agnello omaggia Diego Armando Maradona. Originario di Torre Annunziata, l’artista, specializzato in pixel art, vive a Parigi, ma il suo contatto con la terra che gli ha dato i natali è continuo e molto prolifico.

Sui muri della città oplontina, infatti, si possono ammirare decine di opere che rientrano nel progetto “I puffi di Oplontis”.

Agnello ha voluto ricordare Diego Armando Maradona con un mosaico in ceramica che domani verrà svelato e installato in un angolo dei Quartieri Spagnoli di Napoli, diventato un autentico luogo di culto per onorare la memoria del più grande calciatore di tutti i tempi.

Alla cerimonia saranno presenti l’assessore allo Sport del comune di Napoli, Ciro Borriello, e il legale di Maradona, Angelo Pisani, autore, tra l’altro, del libro “L’avvocato di D10S”.