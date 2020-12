A cura della Redazione

Inaugurata la seconda "Casa dell'Acqua" in via Solferino a Rovigliano.

La cerimonia questa mattina alla presenza dei vertici di Aquatec, del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, dell'assessore Luigi Cirillo e dei consiglieri comunali Bruno Avitabile e Giovannina Cirillo.

La prima "Casa dell'Acqua" fu inaugurata nel luglio scorso in Largo Marchese. Una terza è prevista a nord della città, all'angolo tra via Tagliamonte e via Simonetti.