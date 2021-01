A cura della Redazione

Il nuovo anno inzia positivamente per il comune di Torre Annunziata.

La Città Metropolitana di Napoli ha finanziato due progetti presentati dall'Ufficio Tecnico Comunale: l'acquisto di 4 giostrine da collocare in Villa Comunale, per un importo di 35 mila euro, e la realizzazione di un teatro multimediale nell’aula magna di via Provinciale Schiti 51, che attualmente ospita le sedute del consiglio comunale di Torre Annunziata. L'importo stanziato per questo secondo intervento è di 330 mila euro.

All’epoca della realizzazione dell’edificio di via Provinciale Schiti l’aula magna fu completata con i requisiti minimi per consentirne l’immediato utilizzo. Attualmente ospita le sedute di consiglio comunale e, parallelamente, iniziative promosse da associazioni culturali, ordini professionali e circoli didattici.

Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede il completamento della sala conferenze e la trasformazione in un teatro multimediale, con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza un luogo di incontro all’interno del quale possano svolgersi eventi ed iniziative.