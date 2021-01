A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata, con determina del 20 novembre 2020, ha affidato la gestione delle strisce blu alla società Dimpark srl, classificatasi al primo posto su sei società partecipanto al bando di gara. C'era solo da verificare, così come riportato nella determina, la congruità del prezzo a seguito delle giustificazioni richieste alla società.

Questo lo stato delle cose sulla gestione delle strisce blu a Torre Annunziata.

L'associazione politica "La Paranza delle idee" chiede, però, di bloccare l'iter burocratico. "Il Comune di Torre Annunziata - si legge nel comunicato - fermi la gara per l'affidamento a privati della gestione delle strisce blu (non firmando, sperando che ciò non sia già avvenuto, il contratto con la società vincitrice) e si renda finalmente disponibile a discutere, prima di completare la procedura, il ricorso avanzato da un cittadino torrese dinanzi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro la delibera di Giunta Municipale da cui discende il bando di gara in questione".

Si vuole dare un segnale di discontinuità, in termini di trasparenza, dopo l'arresto del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale? Bene, si parta da questa semplice ma significativa azione. Si dovrebbe essere ancora in tempo per bloccare tutto e per aprire il confronto col ricorrente. Fermare la gara - continua la nota - significherebbe anche avere la possibilità di introdurre nel bando tutta una serie di agevolazioni (per disabili con accompagnatore, donne in gravidanza, residenti, dipendenti di uffici e commercianti) che inizialmente non sono state previste (o che non si sono volute prevedere?).

La speranza è che questa nostra richiesta - conclude il comunicato - possa essere supportata anche da tutti quei consiglieri comunali che, nelle ultime ore, si sono detti impegnati già da tempo a monitorare tutti i passaggi amministrativi controversi".