Pubblicata l'ordinanza sulla riapertura graduale delle scuole con la didattica in presenza in Campania.

Il provvedimento firmato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca - il n. 1 del 2021 - dispone il ritorno in classe per i bambini da 0 a 6 anni (servizi educativi e scuola dell'infanzia) e per gli alunni delle prime e seconde elementari, a partire da lunedì 11 gennaio.

Bisognerà attendere, invece, il 18 gennaio per gli studenti delle elementari che frequentano terze, quarte e quinte classi.

Infine, torneranno tra i banchi solo il 25 gennaio ragazze e ragazzi che frequentano le medie e le superiori.

I sindaci dei Comuni campani potranno adottare misure più restrittive, come sospendere l'attività didattica in presenza, in ragione della situazione epidemiologica di ciascun territorio.