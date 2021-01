A cura della Redazione

Vicenda Ariano, avviato l’iter burocratico per un provvedimento disciplinare da parte dell’Ufficio Procedure disciplinari del Comune oplontino, presieduto dal dott. Nunzio Ariano (omonimo del dirigente dell’Utc). nei confronti dell’ingegnere Nunzio Ariano, attualmente in custodia cautelare in carcere. Tale provvedimento porterà quasi certamente al licenziamento del dirigente dell'Utc.

Intanto il sindaco Vincenzo Ascione si appresta a nominare un nuovo dirigente nella forma dello scavalco, ossia di un tecnico che già presta servizio presso un altro Ente. Nelle more di tale nomina, all’ingegnere Luigi Gaglione dell’Utc sono state conferite ulteriori funzioni, che comportano l’assunzione di atti a rilevanza esterna, tra cui quelli afferenti all’urbanistica, al demanio, all’ambiente e alla manutenzione del patrimonio comunale.

Sempre per quando riguarda l’ingegnere Gaglione, il tecnico comunale chiarisce che, contrariamente a quanto riportato da qualche giornale, non è mai stato sospeso dal servizio per reati contro la Pubblica Amministrazione, né tantomeno risulta condannato in via definitiva per il reato a lui ascritto (falso ideologico).

“Allo stato attuale – sottolinea il funzionario comunale - non risultano indagini a mio carico. I fatti per i quali risultavo indagato risalgono ad oltre 5 anni fa, quando ero dipendente del comune di Lettere e per i quali sono risultato assolto dalla Corte di Appello di Napoli in data 7 ottobre 2020, perché il fatto non costituisce reato”.