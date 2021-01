A cura della Redazione

E' stato firmato ieri in Regione Campania il decreto dirigenziale che stabilisce, sentite le associazioni di categoria, le date dei saldi invernali: il via l'11 gennaio 2021, conclusione entro l'11 marzo.

Sabato 2 gennaio la stagione degli sconti ha preso il via in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta. Lunedì 4 gennaio è stata la volta di Abruzzo e Calabria. Ieri, 5 gennaio, della Sardegna, mentre per le altre regioni si dovrà attendere qualche giorno in più: 7 gennaio (Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia),12 gennaio (Lazio), 16 gennaio (Marche e Provincia autonoma di Bolzano “comuni non turistici”), 29 gennaio (Liguria), 30 gennaio (Emilia Romagna, Toscana e Veneto). Soltanto il 13 febbraio invece inizieranno i saldi nei comuni turistici della Provincia autonoma di Bolzano.

Infine nella Provincia autonoma di Trento si potrà decidere liberamente.