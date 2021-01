A cura della Redazione

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che ridefinisce la colorazione delle regioni in virtù dell'andamento epidemiologico relativo alla pandemia di coronavirus.

Sono 5 le regioni che da lunedì 11 gennaio passano in area arancione: Lombardia, Veneto, Emilia, Sicilia e Calabria.

Le restanti 15, tra cui la Campania, diventano gialle. Negozi aperti, così come bar e ristoranti (questi ultimi fino alle 18 con servizio al tavolo), dunque. Libertà di spostamento solo in ambito regionale. Restano chiuse palestre e piscine. Il coprifuoco vigerà in ogni caso dalle 22 alle 5.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 15 gennaio, quando scadranno gli effetti del Dpcm di Natale.