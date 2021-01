A cura della Redazione

Lunedì 11 gennaio riprende l’attività didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e per le prime e seconde classi della scuola primaria nei plessi di Torre Annunziata.

Una decisione, quella assunta dal primo cittadino Vincenzo Ascione, che ricalca dunque l'ordinanza regionale emanata da De Luca, e che prevede il riavvio graduale della didattica in presenza a partire proprio da lunedì.

«La ditta incaricata sta provvedendo all’accensione degli impianti di riscaldamento all’interno degli edifici scolastici di proprietà comunale – spiegano il sindaco Vincenzo Ascione e il presidente delle Commissione Consiliare Pubblica Istruzione, Giovannina Cirillo –. La situazione relativa ai contagi da Covid-19 nella nostra città è al momento sotto controllo, e i dati che ci vengono forniti quotidianamente dall’Asl mostrano un decremento dei nuovi positivi e un netto aumento delle persone guarite, tranne qualche rara eccezione. L’invito, ovviamente, è quello di prestare la massima attenzione e di osservare scrupolosamente le misure di distanziamento sociale. Facciamo il nostro in bocca al lupo ad alunni, docenti e personale scolastico. L’augurio – concludono Ascione e Cirillo – è che tutti gli studenti di tutte le scuole possano ritornare al più presto ad occupare i banchi delle loro classi, e che possano rimanerci senza più alcuna interruzione fino al termine dell’anno scolastico».