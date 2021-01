A cura della Redazione

Si divide il mondo della scuola tra didattica a distanza e in presenza.

Gli amministratori campani del Coordinamento Nazionale dei Gruppi Social a favore della didattica a distanza esprimono, in una nota indirizzata al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e per conoscenza all’Assessore Regionale all’Istruzione, Lucia Fortini, "accresciuta preoccupazione per i numerosi casi di contagio registrati in diverse scuole campane, a soli tre giorni dalla ripresa delle attività scolastiche in presenza".

Fanno, pertanto, appello alla Regione affinché non avvii in presenza altri studenti e garantisca la didattica a distanza a chiunque ne faccia richiesta e senza condizioni di sorta.