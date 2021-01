A cura di Enza Perna

Con la riapertura delle scuole, e il ritormo dei bambini in classe, si è messo in preventivo che possano verificarsi, seppur in modo contenuto, casi di contagio tra gli alunni.

Un primo caso si è verificato all’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di via Cavour a Torre Annunziata, dove un bambino che frequenta una seconda classe della scuola primaria è risultato positivo al tampone SARS-CoV-2.

Immediatamente la dirigente scolastica, secondo le procedere previste dai protocolli e dalle linee guida, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutta classe fino al 26 gennaio prossimo, ovvero 14 giorni dall’ultimo contatto (12 gennaio). Per gli alunni di tale classe l’attività didattica continuerà a distanza a partire da martedì 19 gennaio. Infine l’intero plesso rimarrà chiuso nella giornata di lunedì 18 gennaio per procedere alla sanificazione straordinaria.

E’ stato stabilito, infine, che tutti gli alunni presenti in quella classe nei giorni 11 e 12 gennaio saranno contattati dall’Asl per essere sottoposti al test del tampone.