A cura della Redazione

''Fino ad oggi troppe aspettative sono andate deluse. Dal Consiglio Comunale di Torre Annunziata aspettiamo una presa di posizione netta, decisa, a sostegno, delle tante strutture ricettive extralberghiere della nostra città che rischiano di chiudere definitivamente per mancanza di Ospiti, Ristori e Politiche adeguate''.

Alla vigilia della seduta consiliare chiamata ad esprimersi su una proposta "trasversale" avanzata da alcuni consiglieri di maggioranza e di opposizione, i gestori di b&b e case vacanza aderenti ad AreV-OD ribadiscono la necessità di una significativa riduzione della Tari per quegli ambienti domestici destinati all'Ospitalità da mesi e mesi vuoti, inutilizzati e, per l'effetto, senza produzione di Rifiuti.

''Vogliamo ringraziare pubblicamente i consiglieri che hanno presentato la mozione e tutti coloro che si predisporranno, propositivamente, senza preclusioni di sorta, alla discussione, prima ancora che all'approvazione. Ai tanti associati, ma anche a chi associato non è, interessa, soprattutto, che finalmente il proprio impegno, che è una vera e propria "Mission" per l'affermazione dello sviluppo turistico in un territorio che presenta bellezze e criticità, luci ed ombre, venga preso finalmente in considerazione, nel luogo preposto a delineare le strategie per lo sviluppo cittadino.".

Così si legge in una nota diffusa dal Consiglio direttivo dell'AreV-OD, associazione che riunisce i gestori di b&b e case vacanza del Vesuviano. "Noi - chiariscono i vertici di Arevod - sono anni che ci proponiamo come interlocutore delle Istituzioni dell'area vesuviana, compresa l'A.C. di Torre Annunziata, porgendo esigenze, proposte, visioni. Ad oggi, senza i risultati desiderati per l'affermazione dell'Identità turistica che prospettiamo"

"Dal Consiglio comunale di Torre Annunziata - conclude la nota attendiamo, dunque, una decisione esemplare, lungimirante, che tracci un rotta, costituisca l'inizio di un costante e proficuo confronto e sia di stimolo anche per gli amministratori dei Comuni limitrofi".