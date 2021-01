A cura di Enza Perna

Altro caso di coronavirus nelle scuole di Torre Annunziata. Maestra positiva al secondo Circolo Giancarlo Siani.

Ha frequentato la scuola solo lunedì 18 e martedì 19 gennaio, in quanto docente di terza elementare.

Mercoledì è stata assente e nella serata di ieri ha comunicato alla scuola di aver effettuato il test del tampone. Il risultato è pervenuto nella giornata odierna: positiva al Covid. Da subito è stato attuato il contact tracing.

Nel frattempo, è arrivata la smentita della dirigente scolastica del secondo Circolo "Siani", Lucia Massimo, in merito a notizie riportate da organi di stampa. Nella nota si legge: “A rettifica di quanto apparso in data odierna su una testata giornalistica locale, e per rassicurare l'utenza, si comunica che quanto pubblicato, rispetto ad un presunto focolaio Covid, non corrisponde ai dati reali”.