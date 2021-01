A cura della Redazione

Il Consiglio Comunale di Torre Annunziata nella seduta del 20 gennaio scorso ha approvato un Ordine del Giorno, presentato a seguito di una mozione sostenuta proprio dalla Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa - AreV-OD, che impegna l'Amministrazione cittadina, anche in virtù degli appositi trasferimenti ricevuti dallo Stato, a disporre atti di indirizzo agli uffici comunali competenti affinchè, con riguardo alla Tariffa Rifiuti (TARI), siano adottate, nei confronti delle strutture Extra-alberghiere cittadine, lo sgravio per l'anno 2020 ed una riduzione sino al 25 % per gli anni successivi.

"L'Associazione, nell'attesa dell'adozione degli atti conseguenti - si legge in un comunicato -, esprime soddisfazione ed il proprio modesto, plauso a tutti i componenti l'Assise cittadina, con una particolare menzione ai consiglieri Popolo, Alfieri e Telese che, nonostante la loro diversa collocazione in Consiglio, ne sono stati i proponenti. I Consiglieri tutti con la discussione, prima e con l'approvazione, poi, del punto all'OdG hanno dimostrato di aver preso nella debita considerazione, nel luogo, più di ogni altro, deputato a delineare le strategie per lo sviluppo cittadino, l'impegno che ciascun Gestore (B&B, CAV, Guest House, etc.), da anni, sta profondendo per l'affermazione dell'Identità turistica di un territorio che presenta bellezze e criticità, luci ed ombre. Al di là del tema specifico oggetto del dibattito in Consiglio - conclude la nota - , il CD dell'Associazione auspica che la decisione adottata possa costituire l'inizio di un costante e proficuo confronto sui temi dello sviluppo turistico".

Va detto che il Consiglio Comunale ha approvato la riduzione del 25 per cento della Tari alle strutture axalberghiere, ma si è riservato anche di individuare altre categorie economiche, ugualmente colpite dalla pandamia, a cui corrispondere un'analoga riduzione della tassa, da approvare in un aprossimo Consiglio comunale..