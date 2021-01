A cura della Redazione

Mercoledì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto, si svolgerà l’iniziativa dal titolo “… Sono nel vento. Sussurri e parole di un umano dolore”, promossa dall’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata in collaborazione con il Liceo Artistico Statale “G. de Chirico”.

Per l’occasione, ci sarà la lettura di scritti e poesie dei sopravvissuti all’orrore dei campi di sterminio nazisti, e una pièce teatrale inedita a cura della Compagnia “Hirondelle”.

Interverranno l’assessore alla Cultura Anna Vitiello; l’attore/regista Angelo Pepe, il dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale “G. de Chirico” Felicio Izzo; l’artista scarabocchiaio Nello Collaro. Modererà la giornalista Titti D’Amelio.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 10,30 sulla pagina facebook del Comune di Torre Annunziata.