Si è insediato stamattina il nuovo dirigente all’Ufficio Tecnico Comunale di Torre Annunziata, ingegnere Alfonso Donadio, 64 anni, originario di Torre Annunziata ma residente a Pompei.

Donadio ha raggiunto un accordo con il sindaco Vincenzo Ascione e sarà presente al comune oplontino due giorni a settimana, il lunedì e il giovedì.

L’ing. Donadio è dirigente del comune di Sorrento e sostituirà, in attesa che venga completato l’iter burocratico per il nuovo bando di concorso, il dimissionario Nunzio Ariano, attualmente in carcere con l’accusa di reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità".

Il neo dirigente In passato ha già avuto esperienze di collaborazione con il comune oplontino. E' stato, inoltre, componente della Commissione edilizia comunale e della Commissione per l’esame delle pratiche di ricostruzione dei fabbricati colpiti dal terremoto del 1980 a Torre Annunziata. Ha svolto incarichi dirigenziali presso i comuni di Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Scafati e Pompei.