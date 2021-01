A cura di Enza Perna

Il Tar riapre il sindaco Ascione richiude. Si fa sempre più concreta la possibilità da parte del primo cittadino di Torre Annunziata di firmare una nuova ordinanza per richiudere le scuole con decorrenza già da lunedì 1 febbraio prossimo. Tale decisione sarebbe stata avallata anche dalla quasi totalità dei dirigenti scolastici.

L’ordinanza dovrebbe essere firmata già domani, venerdì 29 gennaio, una volta consultato l’Ufficio legale del Comune.

Dopo la sentenza del Tar Campania, che ha accolto il ricorso da parte di un gruppo di genitori di Torre Annunziata, domani le scuole saranno aperte, anche se si prevede una scarsissima affluenza.

Ma il sindaco, considerato l’indice di positività molto elevato (intorno al 25 per cento), e con ben 672 casi in appena 27 giorni, è ben determinato ad evitare un ulteriore propagarsi dei contagi che potrebbe far ricadere Torre Annunziata in “zona rossa”.

Intanto sui social non si contano i commenti contro la decisione del Tar e contro coloro che hanno firmato il ricorso per la riapertura delle scuole. Sulla pagina istituzionale del comune oplontino oltre 150 commenti, quasi tutti a sostegno del sindaco Ascione.