A cura della Redazione

Un convegno per capirne di più sul bonus 110%. Si terrà mercoledì 3 febbraio live su Zoom e in diretta facebook l’iniziativa organizzata dal Rotary Club Torre Annunziata Oplonti dal titolo “Ecobonus e sismabonus 110%: vera opportunità?”. Un momento di confronto con specialisti del settore e con la presenza dell’assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo per districarsi nella complicata normativa licenziata dal Parlamento a luglio 2020 che prevede detrazioni fiscali al 110% per determinati lavori di efficientamento energetico e consolidamento di immobili destinati a civile abitazione.

I soggetti beneficiari, i requisiti per l’accesso e la cumulabilità con altre agevolazioni. E poi ancora la detrazione spettante, le diverse modalità di utilizzo e gli adempimenti necessari. Argomenti che saranno trattati dal dott. Massimiliano Barbato e dal dott, Paolo Zamparelli, rispettivamente Partner e Executive Director della società di revisione EY spa.

Nel corso del convegno previsti anche gli interventi dell’architetto Francesco Giordano, vicepresidente di CasaCerta, che relazionerà sulla gestione della procedura per il superbonus e l’ingegnere Vincenzo Minichini, Manager STAT – Rete Pass che spiegherà come applicare il 110% nei centri storici.

Il convegno, introdotto dal presidente del Rotary di Torre Annunziata Luigi Marulo e dal presidente dell’Ordine dei Commercialisti Giuseppe Crescitelli, sarà concluso dall’assessore regionale all’Urbanistica Bruno Discepolo e dagli interventi dell’Ing. Alfio Di Costa, Governatore Distretto Rotary 2110 e dalla dottoressa Alessia Buonocore, assistente del Governatore Rotary Distretto 2100.