A cura della Redazione

Domani, 4 febbraio, è stato convocato in videoconferenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su Torre Annunziata, presieduto dal Prefetto Marco Valentini. Si discuterà di Palazzo Fienga, di beni confiscati alla camorra e di altre criticità del territorio.

Sotto questo aspetto ultimamente ci sono stati segnali positivi delle Forze dell'ordine che dimostrano la presenza dello Stato. Non solo sul terreno dell'applicazione delle misure di controllo della pandemia, ma anche della lotta alla camorra e alla illegalità.

In questi giorni è cresciuta la preoccupazione per i contagi registrati a Torre Annunziata, ma non solo. Anche i dati dei comuni limitrofi incominciano ad essere preoccupanti, segno evidente che c’è una recrudescenza dell’epidemia.

Il Partito Democratico napoletano, attraverso i suoi referenti istituzionali, ha sollecitato una maggiore collaborazione tra tutti gli attori in campo (Regione, Comuni, Asl e Forze dell’ordine).

"Adesso è il tempo della serietà e della responsabilità – afferma il commissario del circolo Pd di Torre Annunziata Paolo Persico -. Siamo tutti impegnati nella lotta alla pandemia e alle conseguenza sul piano sanitario e socio-economico. Per questo stiamo lavorando intensamente con tutti i nostri riferimenti istituzionali per assicurare gli interventi necessari per la sicurezza sanitaria e un maggiore coordinamento tra tutti gli attori istituzionali in campo. In questo senso credo sia opportuno che l'Unità di crisi della Regione Campania, come ho sollecitato, lavori per un maggiore coordinamento sulle misure da adottare. Nel contempo invito i nostri iscritti, i nostri elettori, i nostri eletti iscritti al Pd ad essere nel solco di questo principio di responsabilità e di interesse al bene comune, che rappresenta il meglio della nostra storia”.