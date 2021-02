A cura della Redazione

“Speriamo di poter visitare presto il bel mare che avete alle spalle”. Ha chiuso così il collegamento con Torre Annunziata Serena Bortone, la conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, la striscia quotidiana di fatti e notizie in onda ogni giorno dalle 14.00 su Rai Uno.

Dal porto della nostra città il sindaco Vincenzo Ascione è intervenuto poco fa in diretta TV ribadendo il momento di emergenza che vive il territorio per l’alto indice registrato, in questo inizio 2021, del rapporto tamponi/contagiati (26%). Un dato allarmante che ha costretto a proclamare la zona arancione e la chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale.

Con il primo cittadino è intervenuto l’imprenditore Francesco Matrone (uno dei titolari del ristorante-pizzeria “Capri Blu”) che ha manifestato tutto il malcontento della categoria dei ristoratori per gli effetti delle restrizioni imposte dalla pandemia. Attività sottoposte a continue chiusure e brevi riaperture che finiscono per creare solo incertezze e dubbi sulla loro prosecuzione. E che mettono inevitabilmente in discussione centinaia di posti di lavoro.