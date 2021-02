A cura della Redazione

Approvato il progetto sperimentale di contrasto e prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, attraverso un uso responsabile, consapevole e creativo dei social network, in una logica di alleanza tra generazioni e territori.

"Con il progetto Con(n)essi, finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali – racconta il responsabile Umberto Fiorentino – vogliamo sperimentare un modello d’intervento per prevenire i comportamenti violenti (bullismo e cyberbullismo) tra gli adolescenti in contesti scolastici e extra scolastici in sinergia con attori istituzionali e del privato sociale. Insegnanti, ragazzi e genitori verranno coinvolti in laboratori formativi e di protagonismo grazie anche all’intervento dell’educatore social media Vincenzo De Carluccio.

A Torre Annunziata il progetto è realizzato dall’associazione “Piccoli Passi Grandi Sogni Aps” "Salesiani per il sociale”. presso il Centro Giovanile Salesiano, e la scuola media "Giovanni Pascoli"” di Torre Annunziata .