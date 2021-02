A cura della Redazione

L’associazione Cives Inter Pares invita la cittadinanza all’evento dal titolo: “Stoccaggio di idrocarburi tra diritto, pericoli ambientali e rivoluzione green”, evento che si terrà in data 11 febbraio alle ore 18 in diretta dalla pagina facebook della associazione, facebook.com/civesinterpares,

Saranno intervistati l’avvocato amministrativista Claudia Piscione Kyvel Mazuy, che avrà il compito di far conoscere ai cittadini gli strumenti giuridici che gli stessi possono sfruttare per sentirsi tutelati, ed il prof. Angelo Genovese docente di tutela ambientale presso l’università degli studi di Napoli “Federico II”, che approfondirà, in merito all’argomento oggetto della intervista, le tematiche strettamente ambientali in relazione ai pericoli per la salute.

Questo evento di Cives Inter Pares si inserisce nel secondo dei tre focus principali che l’associazione persegue; ambiente e tutela del territorio ed ha come obiettivo quello di offrire ai cittadini un supporto altamente specifico e professionale chiamando ad intervenire esperti qualificati.

Un occhio di riguardo verrà dato alla questione cisterne di idrocarburi al porto di Torre Annunziata, argomento molto sentito dalla cittadinanza ed in particolar modo dai comitati civici che nel recente passato sono scesi in piazza per ribadire un secco no all’ampliamento dei depositi costieri di proprietà della società ISECOLD.