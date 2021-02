A cura della Redazione

Coronavirus in Campania, nessuna ordinanza, al momento, sulle scuole. A decidere saranno Prefetti e sindaci in ragione delle criticità riscontrate sui territori.

È quanto emerge dalla riunione dell'Unità di Crisi regionale per analizzare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica, anche in riferimento ai casi riscontrati nelle realtà scolastiche.

"L'Unità di Crisi, valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d’età, invierà a tutti i Prefetti e ai Sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio", si legge in una nota.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, con l’arrivo programmato del vaccino AstraZeneca, "partirà a breve la campagna riservata al personale scolastico, come da protocollo attuale, per docenti e non docenti di età inferiore ai 55 anni, e progressivamente fino alla copertura totale, anche oltre i 55 anni", fa sapere l'Unità di Crisi.