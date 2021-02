A cura della Redazione

«Continua il viaggio tra la Memoria, la Storia e le Emozioni! Parole e Visioni per suggellare un incontro di Presenza e Per/Corsi. Immagini in video per accorciare le distanze. Passo dopo passo, momenti da Ricordare e Onorare. Dopo la “Giornata della Memoria” e il “Giorno del Ricordo”, proseguiremo insieme il percorso tra letture e racconti. Domenica 14 febbraio si parlerà d’Amore ... “Della mia Anima, uno Scrigno”».

E’ Anna Vitiello, assessore alla Cultura del Comune di Torre Annunziata, a presentare l’evento di San Valentino che sarà fruibile sulla pagina Istituzionale Facebook domenica 14 febbraio 2021 a partire dalle ore 21.

L’incontro vivrà quattro specifici momenti.

Performance teatrali

La Compagnia Teatrale Hirondelle, grazie ai suoi giovani attori, presterà voce alle più belle poesie d'amore di tutti i tempi: Catullo, Montale, Leopardi, Gibran, Neruda.

Riflessioni critiche

Alcuni docenti delle scuole superiori e del mondo accademico universitario, offriranno spunti di riflessione sulle opere degli autori e sul loro modo di vedere l'amore.

Curiosità sull’amore

L'associazione culturale “Deacultura”, nata allo scopo di diffondere l'amore per il sapere attraverso i social, racconterà alcune curiosità sull'amore nella letteratura, nell'arte e nella cultura in genere.

Perché parlare d’amore?

L'assessore alla cultura di Torre Annunziata spiegherà perché è importante parlare d'amore oggi, declinando l'amore nelle sue più svariate forme: amore per l'altro, amore per la propria terra, amore per la cultura.