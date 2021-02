A cura della Redazione

Preoccupazione da parte del presidente della Regione Campania per il diffondersi dell'epidemia da coronavirus. "Abbiamo di nuovo le corsie di ospedali quasi ingolfate - afferma il governatore Vincenzo De Luca in diretta dacebook - , per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando, avendo davanti il pericolo delle varianti".

De Luca ha sottolineato che se i contagi continueranno ad aumentare come negli ultimi giorni "la Campania passerà in zona arancione".

Già qualche giorno fa il presidente aveva lanciato l'allarme: "Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino - aveva detto -. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute".