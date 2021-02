A cura della Redazione

Stamattina è deceduto per Covid all'ospedale di Castellammare di Stabia Domenico Bertone, ex sindaco di Torre Annunziata dal 1981 al 1985, ed esponente di spicco del Partito Socialista Italiano degli anni ’80. Rivestì anche la carica di consigliere e assessore provinciale di Napoli.

Bertone si era ritirato completamente dalla vita politica dopo il suo coinvolgimento nella tangentopoli oplontina. Fu anche travolto dall’inchiesta sulla morte del giornalista Giancarlo Siani, ma fu completamente scagionato durante la fase delle indagini.

Nella vita come in politica la sua filosofia è sempre stata quella della velocità di esecuzione. Lui stesso, infatti, non fece mai mistero di essere un decisionista.

Viveva da tempo a Pompei dove è venuto a mancare questa mattina all’età di quasi 73 anni.