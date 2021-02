A cura della Redazione

Prorogato fino al prossimo 19 marzo il termine per le iscrizioni online relativamente alla richiesta di voucher per la fornitura dei libri di testo (anno scolastico 2020-2021) per le scuole secondarie di I e II grado del territorio comunale.

Ai fini della richiesta, da effettuarsi esclusivamente online collegandosi al sito www.telemoney.cloud, è necessario che gli interessati abbiano a disposizione la seguente documentazione: