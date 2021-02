A cura della Redazione

In merito alla vicenda relativa all’ampliamento del deposito costiero Isecold all’interno del porto di Torre Annunziata, attorno al quale si è sviluppato un ampio dibattito tra le forze politiche e sociali, arrivano le precisazioni del sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione.

«L’Amministrazione Comunale – spiega il sindaco - sta mettendo in campo tutti gli strumenti offerti dall’ordinamento, non solo per impedire l’ampliamento del deposito costiero, ma addirittura per delocalizzarlo.

In esecuzione degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, è stata già predisposta l’istanza in autotutela per l’annullamento del decreto regionale di non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento della Isecold.

Inoltre, sull’istanza della stessa Isecold per ottenere nuovamente il permesso edilizio per l’ampliamento, è in corso l’attivazione del procedimento di diniego dello stesso.

Infine, l’Ufficio di Piano, che sta lavorando alla fase preliminare del Puc – conclude Ascione - ha ricevuto l’indirizzo espresso dal Consiglio Comunale per la delocalizzazione del deposito costiero».