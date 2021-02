A cura della Redazione

Ieri pomeriggio, giovedì 18 febbraio, il sindaco Vincenzo Ascione ha firmato un'ordinanza per la chiusura ad horas della Leroy Merlin di via Andolfi a Torre Annunziata perché un dipendente della struttura era risultato contagiato da Covid.

Il comunicato diramato dall'Ufficio stampa del Comune è stato pubblicato da diverse testate giornalistiche, tra cui anche la nostra.

Immediatamente siamo stati subissati di telefonate di lettori che ci facevano notare che lo store era regolarmente aperto al pubblico. A questo punto per capire come stavano le cose ci siamo messi in contatto con il Comando dei vigili urbani. Il comandate Antonio Virno ci ha spiegato che all’atto della notifica dell’ordinanza del sindaco da parte dei vigili, il responsabile dello store ha mostrato la documentazione della già avvenuta sanificazione di tutti i locali e che, pertanto, la stessa ordinanza sindacale era superata.

Nel frattempo perveniva in redazione anche la nota dell'Ufficio stampa di Leroy Merlen: "In relazione all’ordinanza del Sindaco di Torre Annunziata, emessa in seguito alla notizia di un proprio dipendente risultato positivo al test per la ricerca di SARS-Cov2, Leroy Merlin comunica di aver effettuato un adeguato intervento di sanificazione e disinfezione in tutte le aree interne del punto vendita in conformità alle direttive del Ministero della Salute utilizzando prodotti regolarmente autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute con presidio medico chirurgico".

Il trattamento è stato effettuato il giorno successivo l'ultimo di presenza nel punto vendita del dipendente risultato positivo al SARS-Cov2.

Pertanto, come autorizzato dalle Autorità competenti, il punto vendita Leroy Merlin di via Settembrini è regolarmente aperto secondo le disposizioni vigenti e opera garantendo la sicurezza per dipendenti e clienti.