Campania in zona arancione. Arriva l'ufficialità del passaggio di tre regioni, anche Emilia Romagna e Molise, in area caratterizzata da maggiori restrizioni per il contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid-19.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, e che decorrerà da domenica 21 febbraio e resterà in vigore per 15 giorni.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa, a partire dal 21 febbraio 2021 è la seguente:

- area gialla: Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

- area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria.

- area rossa: nessuna Regione.

Ricordiamo che in zona arancione resteranno chiusi bar e ristoranti (previsti solo asporto e consegne a domicilio) e non ci si potrà spostare al di fuori del proprio Comune di residenza se non per compravati motivi di salute, lavoro, studio, necessità.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso.

