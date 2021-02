A cura della Redazione

Scuole chiuse per due settimane in Campania. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza contenente "disposizioni urgenti relative alle attività didattiche".

La didattica in presenza è sospesa fino al 14 marzo. Interessati i servizi educativi per l’infanzia e i servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché le scuole di ogni ordine e grado e le Università.

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Nel documento, poi, si fa riferimento alla "conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile".