Sarà operativo a partire dalla giornata di domani, venerdì 5 marzo, il Centro di Vaccinazione Permanente anti-Covid presso i locali dell’ex ospedale Civile di piazza E. Cesàro, mentre quello di piazzale Kennedy, attrezzato nella palestra dello stadio Giraud, sarà attivo fino al termine della vaccinazione del personale scolastico.

Il comune di Torre Annunziata, in collaborazione con l’Asl Napoli 3 Sud, ha attivato tutte le procedure di supporto alla campagna di vaccinazione, e si avvarrà anche dell’ausilio di Polizia Locale, che sarà delegata a ritirare il vaccino quotidianamente all'ospedale di Castellammare di Stabia, e Protezione Civile.

Il Centro di Vaccinazione Permanente verrà utilizzato, secondo il calendario delle attività che verrà predisposto dall’Autorità Sanitaria Locale, per la campagna vaccinale rivolta ai cittadini dei Comuni del Distretto Sanitario 56 (Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase).

Dal giorno 5 marzo, dalle ore 7,00 fino alla cessata esigenza, in piazza Cesàro, negli stalli di sosta antistante la Chiesa di Santa Teresa, è istituito il divieto di permanenza 0/24, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei veicoli utilizzati dagli utenti muniti di apposita convocazione per sottoporsi al vaccino antiCovid, presso l’ex ospedale civile di piazza Cesàro.