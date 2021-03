A cura della Redazione

Campania zona rossa dall'8 marzo. Pubblicata sul sito del Ministero della Salute l'ordinanza firmata dal ministro Speranza.

Gli effetti del provvedimento avranno la durata di 15 giorni.

In area rossa saranno vietati gli spostamenti nel proprio Comune di residenza, a meno che non siano motivati da necessità, ragioni di salute e lavoro. Chiusi i negozi - ad eccezione di quelli alimentari e di generi di prima necessità -, e le scuole. Quindi, almeno per altre due settimane a partire da lunedì gli studenti potranno svolgere attività didattiche solo a distanza.

Nelle zone rosse, infine, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.