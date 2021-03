A cura della Redazione

Vaccini per il personale scolastico campano che però lavora fuori regione.

In una nota, l'Unità di Crisi per l'emergenza Covid-19 riferisce che si "procederà a raccogliere le adesioni anche dei docenti residenti in Campania che svolgono la loro professione fuori regione. Nella platea, saranno considerati anche i docenti universitari".

Per quanto riguarda le categorie che verranno vaccinate, "si chiarisce che le priorità che saranno seguite nella campagna vaccinale sono le seguenti: personale sanitario, ultraottantenni, categorie fragili e disabili, personale scolastico e forze dell’ordine, servizi pubblici essenziali".