A cura della Redazione

"Italia's Got Talent", una piccola parte di Torre Annunziata sarà stasera sul palco del noto show televisivo.

Nicoletta Cuomo, violinista, torrese purosangue, fa parte dell’orchestra Sanitansamble, che alle 21,30 di questa sera, si esibirà allo show “Italia’s Got Talent”, davanti ai giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.

L'orchestra Sanitansamble, del rione Sanità di Napoli, nasce più di dieci anni fa per avvicinare alla musica e allo spettacolo quei ragazzi nati nei rioni più difficili di Napoli, dando loro possibilità altrimenti precluse, allontanandoli dalle facili tentazioni della strada.

“Io stessa essendo di Torre Annunziata – afferma Nicoletta - ho dovuto affrontare molte difficoltà nel mio percorso, ma ho avuto la fortuna di avere il sostegno di famiglia e insegnanti, cosa che spesso manca ai ragazzi che fanno parte di questo progetto. Il cui obbiettivo, mi preme sottolinearlo, è proprio il loro riscatto sociale e un aiuto alle famiglie in difficoltà. E visti i risultati ottenuti, ci siamo resi conto che la musica e l'aggregazione possono davvero dare una svolta alla loro vita”.

Nicoletta è una bella ragazza di 25 anni, laureata al Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, con una grande passione per la musica. L’abbiamo ascoltata al telefono e dalle sue parole traspariva un velo di emozione per un progetto in cui crede molto e che la vede tra i protagonisti.

“Vi chiedo di dare risalto alla nostra partecipazione allo show "Italia's Got Talent" di stasera – conclude Nicoletta –, sperando che attraverso la televisione il nostro progetto possa avere una spinta ancora maggiore per traguardi sempre più ambiziosi”.

Un “in bocca al lupo” a lei e a tutta l’orchestra Sanitansamble, con la promessa che stasera saremo incollati tutti davanti alla tv.