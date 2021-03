A cura della Redazione

Il primo lockdown non è stato solo motivo di difficoltà per le scuole italiane, ma anche un'occasione per esplorare nuove tecnologie.

Einsteinweb ci racconta come Liceo Statale Pitagora - Croce di Torre Annunziata, insieme ad altri 4 Istitui campani, abbia saputo cogliere l'occasione per dare un tocco più moderno all'insegnamento.

Per tale motivo, il Pitagora-Croce, diretto dal prof. Benito Capossela (nella foto), è stato recensito da Cambridge English Italy come Best Practice durante il lockdown per la didattica online.