Pubblichiamo il comunicato dell'associazione politica "La paranza delle idee" sull'opportunità di un intervento dei politici del territorio di mettere in campo azioni concrete per far si che l'ospedale di Boscotrecase non sia esclusivamente riservato a pazienti Covid:

"Lo scorso 9 marzo a Torre del Greco si è tenuta una seduta monotematica del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno la questione dell’Ospedale Maresca, dopo la chiusura del Pronto Soccorso della struttura e il trasferimento di parte del suo personale sanitario.

Alla riunione istituzionale hanno partecipato anche numerosi consiglieri regionali di diversa estrazione politica, i quali sono intervenuti per approfondire i vari aspetti dell’assistenza sanitaria che viene garantita su quel territorio, giacché da Torre del Greco si è levata forte la denuncia di un livello del servizio non all'altezza delle esigenze.

E dire che il Maresca è un ospedale che funziona sia per i casi Covid che per quelli legati ad altre patologie; aperto, quindi, all'assistenza a pazienti acuti.

A Torre Annunziata e nel circondario, invece, a nessuno, in ambito politico e istituzionale, viene in mente di porre la questione del livello dell’assistenza sanitaria fornita nell'area torrese-boschese?

Eppure una riflessione sulla situazione sarebbe doverosa e urgente, visto che da un anno il presidio ospedaliero di Boscotrecase opera solo come Covid Center ed è impossibilitato a dare risposta alle necessità di pazienti acuti non Covid, nonostante la struttura disponga di due ingressi indipendenti e, quindi, con un’opportuna organizzazione e con i necessari interventi di adeguamento e di completamento, potrebbe tranquillamente rispondere a tutte le emergenze".