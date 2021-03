A cura della Redazione

Nell giornata di ieri è venuto a mancare Antonio Russomanno, presidente dell’Auser di Torre Annunziata, un'associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società.

Russomanno, nonostante la sua caparbietà, non è riuscito a superare i postumi di un intervento chirurgico al cuore.

Una grave perdita per il mondo associativo oplontino. L’ associazione da lui presieduta è affidataria dei servizi per la gestione dei Centri sociali di via Carlo Poerio e Parco Penniniello.

Persona dinamica, cordiale, perbene, sempre disponibile e stimata da tutti, soprattutto dai frequentatori dei Centri sociali per le continue iniziative che metteva in campo per organizzare il loro tempo libero.

“È stato il mio padre putativo – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. E’ stato lui che mi ha avviato alla politica accompagnandomi all’età di 18 anni nella sezione “Bonzani” dell’allora Partito Comunista Italiano. Questa perdita mi addolora molto e sono particolarmente vicino alla moglie Maria e ai tre figli Tina, Anna e Mario. A loro esprimo il mio cordoglio e quello dell’Amministrazione Comunale”.

Con Antonio Russomanno se ne va un pezzo della bella politica di una volta, quando le sedi di partiti erano centri di formazioni per le future generazioni di politici.