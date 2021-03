A cura della Redazione

Nuovo decreto legge del Governo per limitare la diffusione del contagio da coronavirus.

Le restrizioni più significative riguarderanno gli spostamenti (leggi le Faq). Nello specifico, da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile, e il 6 aprile (quindi dopo Pasquetta) nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune.

Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Nei giorni di sabato 3, domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 aprile (Pasquetta), sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Intanto, da lunedì 15 marzo passano in area rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. La Basilicata sarà in area arancione. Bolzano passa in arancione per effetto dei dati aggiornati relativi all'incidenza.

Questa dunque la nuova ripartizione per colori:

- nell'area bianca: Sardegna;

- nell'area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;

- nell'area arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;

- nell'area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

Sul fronte dei vaccini, infine, l'EMA ha dato l'ok al siero della Johnson&Johnson, destinato alle persone al di sopra dei 18 anni. La somministrazione sarà monodose. Si tratta del quarto vaccino approvato dalla Agenzia Europea del Farmaco, che si aggiunge a quelli sviluppati da Pfizer-Biontech, AstraZeneca e Moderna.