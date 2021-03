A cura della Redazione

Concorso Didattico Nazionale Cooking Quiz sta coinvolgendo circa 100 Istituti Alberghieri e oltre 20.000 studenti in Italia.

Venerdì scorso sono stati protagonisti del progetto gli studenti di Torre Annunziata e più precisamente i ragazzi dell'Istituto Alberghiero “Graziani” che hanno ottenuto ottimi risultati.

Le classi IV A Enogastronomia e IV B Sala-Vendita si sono aggiudicate un posto alla Finalissima Nazionale di maggio, dove in rappresentanza del proprio Istituto dovranno “battersi” contro le migliori classi di tutta Italia.

Grande soddisfazione per i docenti che, al di là del risultato, sono stati molto felici di regalare un'attività formativa ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un momento difficile come questo.