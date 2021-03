A cura della Redazione

Le palestre, i centri benessere e i professionisti del fitness in generale hanno pagato e stanno pagando un prezzo alto dalla pandemia, in termini economici e lavorativi. Un comparto che, insieme a molti altri, è stato chiuso da quasi un anno. Come prepararsi alla fase successiva? È la domanda a cui risponde il consulente di fitness marketing Amerigo Casadei nel libro “Fitness Business Empire”. Originario di Torre Annunziata, ma da anni a Caserta, il professionista vanta nel suo curriculum collaborazioni con molti centri e Personal Trainer in Italia, tra cui Umberto Miletto, che con oltre mezzo milione di follower è l'influencer Fitness più gettonato dei social, al quale Casadei ha rilanciato il brand. Proprio Miletto ha scritto la prefazione del volume.

Nessuna “opera dei miracoli” che promette guadagni facili. Nessun decalogo da scaricare con codici sconto che assicura risultati strabilianti in brevissimo tempo. Anzi. Un manuale che fin dalle prime pagine invita a lavorare sodo sul campo della comunicazione per prepararsi alla sfida di rilanciare la propria impresa. Un libro che non propone ricette astratte, ma fonda i suoi pilastri e la tesi sulle basi solide del marketing strategico applicato al comparto del fitness. Un percorso chiaro e delineato dalle diverse esperienze che, sfogliando le pagine, si possono leggere nei “Case study” sui quali l’autore ha lavorato e racconta.

È opportuno, però, mai come adesso, descrivere la cornice che racchiude il mondo del benessere e della forma fisica. Alcuni dati sono indispensabili. Secondo l’Associazione Nazionale per gli Impianti di Sport & Fitness, solo nel 2020 in Italia, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, l’industria del benessere ha subito un tracollo vertiginoso, arrivando a perdere 8,5 miliardi di euro, ovvero il 70 per cento del fatturato – stimato in 12 miliardi – dei 100mila centri che si occupano della cura del corpo. Parliamo di palestre, piscine e i vari tipi di campo che, fino a marzo dello scorso anno, occupavano un milione di lavoratori, il cui posto di lavoro è a rischio. O ancora. Già nel primo trimestre di quest’anno si stimano danni tra il 50 ed il 60 per cento rispetto al 2019. Avendo presente il flusso economico generato dal comparto, si può facilmente capire cosa significano queste perdite. Un danno mai avuto prima.

“Oggi c’è la necessità di rimettere in discussione i vecchi paradigmi e modi di fare nella gestione dell’impresa. Bisogna aprirsi alle nuove esigenze, dettate da un pubblico sempre più sofisticato, esigente ed oculato nelle scelte di acquisto”. Commenta Amerigo Casadei, autore del libro “Fitness Business Empire”. “Ci ritroviamo in un mondo cambiato rispetto all’inizio del vecchio anno, in una situazione che nei mesi è diventata sempre più paradossale: meno ci si è mossi e ci si muove da casa e più ci si ritrova assillati da offerte di fitness che, molto spesso, sono tenute da dilettanti allo sbaraglio, trainer improvvisati che non fanno altro che generare caos e confusione”.

Di qui l’esigenza di Casadei di dettare delle regole sia dal punto di vista strategico che operativo nell’ambito del Fitness Business. Un strategia, suggerita nel libro, che consente al lettore e professionista del settore, seguendola, di marcare la differenza in positivo rispetto ai suoi competitor. “La pandemia ha sconvolto il mondo sia dal punto di vista sanitario sia economico. Per questo, proprio ora – conclude l’autore Amerigo Casadei – tocca rimboccarsi le maniche e cavalcare l’onda del cambiamento piuttosto che lasciarsi travolgere da questo tsunami”.