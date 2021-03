A cura della Redazione

Meno rifiuti dal Sarno-Buone notizie per il litorale di Oplonti e Stabia La Giunta regionale della Campania ha approvato un importante provvedimento per approntare un sistema di barriere teso a intercettare i rifiuti solidi lungo il corso del fiume Sarno.

La novità rispetto al passato è il finanziamento della gestione e dello smaltimento per i prossimi due anni.

È sicuramente una buona notizia per coloro che risiedono lungo il fiume e per i litorali di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia che sono invasi dai rifiuti solidi scaricati dal Sarno.Inoltre questo fenomeno ha gravi conseguenze per la salute del nostro mare. Gli interventi di risanamento del fiume e di eliminazione degli scarichi dirette è la priorità assoluta.

"Solleciteremo la Regione Campania affinché questo intervento sia operativo nel più breve tempo possibile - hanno dichiarato Peppe Giordano, segretario cittadino del PD di Castellammare di Stabia e Paolo Persico-commissario del PD di Torre Annunziata -. Contestualmente bisognerà lavorare per contrastare, come si è fatto in questi mesi, gli scarichi illeciti e abusivi anche con l'utilizzo di moderne tecnologie e rafforzando il coordinamento tra enti e corpi dello stato.Inoltre vanno portati a termine i lavori in corso o programmati per completare le reti fognarie in diversi Comuni del bacino del Sarno e quelli per eliminare gli scarichi a mare da Gragnano lungo il rio San Marco e da Torre del Greco. L'obiettivo del pieno recupero del nostro litorale è possibile utilizzando al meglio le risorse già disponibili ", hanno concluso Peppe Giordano e Paolo Persico.

Si allega la delibera della giunta regionale pubblicata sul burc di Lunedì 15 Marzo e una foto dell'area della foce del Sarno