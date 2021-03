A cura della Redazione

Sospiro di sollievo per il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione. Dopo 4 giorni di isolamento domiciliare dovuto ad una lieve influenza, il tampone eseguito ieri ha dato esito negativo.

Il primo cittadino non aveva partecipato alla seduta di Consiglio comunale di lunedì 15 marzo per motivi precauzionali, avendo sintomi verosimili da Coronavirus (tosse, malessere generale e mal di gola). Oggi il risultato del test ha sciolto ogni dubbio: per fortuna niente infezione da Covid.

“A dire il vero – afferma Ascione – nei giorni scorsi ho solo affermato di non poter essere presente in Consiglio comunale perché influenzato. Non ho mai detto di aver avuto un contatto sospetto. Sono stati i giornali che hanno avanzato questa ipotesi. Per fortuna è stato un falso allarme ed ora sono ben contento di tornare al Comune e riprendere appieno il mio lavoro”.