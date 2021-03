A cura della Redazione

Gori celebra la Giornata mondiale dell’acqua con una mostra a Villa Campolieto ad Ercolano

Raccontare l’acqua attraverso l’arte, la bellezza del territorio e il talento, al fine di sensibilizzare al rispetto e alla tutela della più preziosa tra le risorse.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebrerà lunedì 22 marzo, Gori ha deciso di rendere omaggio a questo elemento essenziale per la vita attraverso un’installazione artistica composta da “un mare di gocce” che, con i loro colori, sono state accolte nella splendida cornice di Villa Campolieto ad Ercolano. Gocce d’Acqua è il nome di questo percorso espositivo itinerante, ideato da Giuseppe Ottaiano e realizzato da artisti e allievi degli istituti d’arte del territorio, con l’obiettivo di raccontare il legame tra acqua e vita attraverso la creatività.

Una mostra organizzata dall’associazione culturale Terre di Campania in collaborazione con Gori e con il patrocinio della Fondazione Ente Ville Vesuviane, che ha fatto tappa in una delle dimore storiche più rappresentative del 1700, in cui è stato possibile esporre circa 100 delle 180 opere che compongono l’installazione, frutto dell’estro di ben 30 artisti locali e 42 studenti. In attesa della possibilità di aprirla al pubblico, l’esposizione sarà fruibile attraverso il video pubblicato sulla pagina Facebook di Gori acqua e Campania Bellezza del Creato.

“Gori, in qualità di azienda che gestisce la risorsa idrica su un territorio colmo di storia e di bellezza ha voluto, con un’azione significativa e concreta, promuovere questa mostra al fine di sensibilizzare al rispetto dell’acqua e dell’ambiente – dichiara l’Amministratore Delegato di Gori, Giovanni Paolo Marati – Si tratta di due valori nei quali crediamo fortemente, che da sempre scandiscono il nostro operato e che sono alla base di molte delle azioni di sostenibilità che stiamo mettendo in campo”. Tante, infatti, le iniziative per l’ambiente su cui Gori sta concentrando sforzi e risorse: dal progetto Plastic Free, per la riduzione dell’utilizzo della plastica monouso nelle scuole primarie, a Energie per il Sarno, l’impegno condiviso con amministratori locali e associazioni, per il comune obiettivo di divenire protagonisti e ambasciatori di buone prassi attraverso azioni concrete e sinergiche.

“Gori è una realtà fortemente legata al territorio in cui opera, e proprio il racconto delle eccellenze di questi luoghi sarà il filo conduttore di una serie di campagne e di progetti che vedranno la luce nel corso del 2021 – sottolinea Mara De Donato, Responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsibility di Gori – Crediamo fortemente, infatti, che la creazione di valore condiviso passi attraverso lo sviluppo di iniziative culturali e sociali, nonché attraverso il racconto della bellezza e degli esempi positivi che contraddistinguono la nostra comunità”.