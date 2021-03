A cura della Redazione

Sorteggiati ieri, 19 marzo, i 200 nominativi dall'elenco degli idoneii "addetti alle pulizie degli uffici pubblici" da impiegare in mansioni di operatore ecologico nella Prima Vera, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti del comune di Torre Annunziata.

Il sorteggio è finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato e part time nell’organico della Prima Vera srl con inquadramento nel livello 2, posizione parametrale B, del CCNL per i lavoratori addetti ai servizi ambientali con la mansione di operatore ecologico.

I nominativi estratti non in possesso della patente di categoria B o che non accetteranno la stipula del contratto per operatori ecologici resteranno nell’elenco degli estratti degli addetti alle pulizie in coda ai nominativi già sorteggiati in data 14 luglio 2020. VAI ALL'ELENCO