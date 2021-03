A cura della Redazione

Netto calo dell'affluenza alla vaccinazione Astrazeneca a Napoli al secondo giorno di ripresa delle dosi. Dai dati dell'Asl Napoli 1 emerge che alla Stazione Marittima in mattinata erano stati convocati 840 cittadini del personale scolastico e universitario, ma si sono presentati solo 339, il 40,36%, mentre gli assenti sono stati 501.

Ieri, nella prima giornata, si era presentato il 64,61% dei convocati. Ai presenti sono stati somministrati 312 dosi di AstraZeneca e 27 di Pfizer per coloro che avevano patologie incompatibili con AstraZeneca. Nel pomeriggio, sempre all'hub vaccinale della Stazione marittima, toccava alle forze dell'ordine e vigili del fuoco: erano stati convocati in 264, si sono presentati 138 (il 52,27%) che hanno avuto 115 dosi di AstraZeneca e 23 di Pfizer, per le patologie incompatibili con l'altro vaccino. Gli assenti in questa categoria sono stati dunque 126, con un forte calo rispetto a ieri quando tra le forze dell'ordine si era presentato il 76,52% dei convocati.

Prosegue intanto la vaccinazione degli anziani e dei fragili alla Mostra d'Oltremare con Pfizer. Dei 135 over 80 chiamati per le seconde dosi, si sono presentati in 131 (il 97,04%) mentre degli 823 fragili per la prima dose, si sono presentati in 743 (il 90,28%).