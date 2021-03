A cura della Redazione

Nel consueto appuntamento del venerdì sulla sua pagina di Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha commentato - a modo suo - alcuni avvenimenti della settimana.

Innanzitutto introducendo la questione dei vaccini. Per De Luca c’è stato un vero disastro nazionale nella distribuzione. “Regioni con un minor numero di abitanti hanno ottenuto più vaccini della Campania, senza contare – ha aggiunto – che noi abbiamo 15mila abitanti in meno rispetto a regioni delle stesse o dimensioni anche inferiori. Fortunatamente il nuovo commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, generale Figliulo, ci ha assicurato che d’ora in poi sarà garantito un vaccino per ogni abitante, revocando la decisione di vaccinare per categoria e non per fascia di età. Se sarà così, contiamo di vaccinare per l'autunno 4,5 milioni di abitanti".

Poi il governatore ha spostato il discorso su una fake news pubblicata – a suo dire - da un “giornalaccio”. “Hanno scritto che io sarei andato a Peschiera del Garda per preparami ad un delicato intervento chirurgico. Vorrei dire a questi “portasecce” che io nutro di ottima salute, e semmai avessi bisogno di cure mediche mi rivolgerei ai nostri medici, tra i più preparati e competenti in Italia. A questi signori raccomanderei di prendere 4 vaccini: due per il virus e due per renderli immuni da fesserie”

Il presidente poi ha comunicato che ha prenotato vaccini Sputink per la popolazione campana ma che saranno distribuiti solo dietro l’approvazione dell’Ema e dell’Aifa.